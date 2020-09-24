Temizlik görevlileri, müziği duyunca böyle oynadı - Son Dakika

Emin YEŞİL/ Sultangazi'de, çöp kamyonunda bulunan 2 temizlik görevlisi arkadan gelen araçta çalan şarkının ritmine ayak uydurup oynadı. O anlar araç sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Sultangazi Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan iki kişi, çöp toplama kamyonu ile ara sokaklardaki çöpleri toplamaya başladı. Kamyonun arkasından gelen otomobil sürücüsünün dinlediği şarkıya iki temizlik görevlisi ayak uydurup oynamaya başladı. Kamyonun arka kısmında oynayan iki işçinin o anları araç sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.