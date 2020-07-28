Temizlik görevlilerinden Beren'e sürpriz - Son Dakika

Temizlik görevlilerinden Beren'e sürpriz

İSTANBUL(DHA)- Oturduğu sokağa gelen temizlik görevlilerini ve çöp kamyonunu görmek isteyen 3 yaşındaki Beren Erdem'in dileğini Bahçelievler Belediyesi gerçekleştirdi. Belediyenin temizlik görevlileri bayram öncesi Beren'i çöp kamyonu ile ziyaret ederek oyuncak hediye etti.

Bahçelievler Hürriyet Mahallesinde yaşayan 3 yaşındaki Beren Erdem temizlik görevlileri ile tanışmak istiyordu.Bahçelievler Belediyesi Temizlik görevlilerinden Nihat Karaalp ve Selami Yılmaz da Beren'i ziyaret ederek isteğini gerçekleştirdi. Temizlik görevlilerinin Beren'e aldıkları bayram hediyesi ise hem Beren'i hem de anne Muazzez Erdem'i sevindirdi. "Beren ile 24 saat camlardayız" diyen anne Muazzez Erdem, 'Bizler temizlik görevlilerinin hayranlarıyız. 24 saat Beren ile camlardayız. Beren temizlik görevlilerini çok seviyor. Hediye içinde çok teşekkür ederiz' dedi.

Temizlik görevlisi Nihat Karaalp ise 'Beren bizi her gördüğünde çok heyecanlanıyor. Bizlerde onu çok seviyoruz. Ona küçük bir hediye aldık. Zamanımız olsa keşke onunla her gün daha çok ilgilensek' diye konuştu