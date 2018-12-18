Temizlik Görevlisi Başı Plastik Bidona Sıkışan Köpeği Kurtardı
4 saat önce
Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde başı plastik bidon sıkışan yavru köpeği belediyenin temizlik görevlisi kurtardı.
Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Gölbaşı
ilçesinde başı plastik bidon sıkışan yavru köpeği belediyenin temizlik görevlisi kurtardı.
İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan çöp toplama alanında yavru bir köpek başını plastik bidona sıkıştırdı. Gölbaşı Belediyesi
'nde çalışan temizlik görevlisi Muharrem Boncuk, acı çektiğini gördüğü yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:49 Kaynak: DHA
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