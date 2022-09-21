TEMİZLİK GÖREVLİSİ, GALERİDE KARŞILAŞTIĞI HUSUMETLİSİNİ KOVALADI - Son Dakika
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TEMİZLİK GÖREVLİSİ, GALERİDE KARŞILAŞTIĞI HUSUMETLİSİNİ KOVALADI

21.09.2022 15:46

Antalya'da dinlenmek için girdiği oto galeride husumetlisi Orhan K. ile karşılaşan belediye temizlik görevlisi İsmail T., pompalı tüfekle peşinden koşturup, ateş etti.

Antalya'da dinlenmek için girdiği oto galeride husumetlisi Orhan K. ile karşılaşan belediye temizlik görevlisi İsmail T., pompalı tüfekle peşinden koşturup, ateş etti. Yaşanan panik, işyeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Polisin alarma geçiren olay, Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'nda bulunan bir oto galeride, öğle saatlerinde meydana geldi. İsmail T., girdiği iş yerinde bir süre dinlendi. Bu sırada İsmail T., öncesinde aralarında husumet bulunan Orhan K. ile karşılaştı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İsmail T., işyerine ait olduğu belirtilen pompalı tüfeği alıp, Orhan K.'nin peşinden koştu. Kaldırımda Orhan K.'yi kovalayan İsmail K., arkasından ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, işyeri sahipleri İsmail K.'yi etkisiz hale getirip tüfeği aldı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay sonrası bir kahvenin tuvaletine saklanan İsmail K., izini kaybettirdi. Galeri içinde İsmail K.'nin tüfeği alıp koşması, ateş etmesiyle yaşanan panik, güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaynak: DHA

Antalya, Sakarya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEMİZLİK GÖREVLİSİ, GALERİDE KARŞILAŞTIĞI HUSUMETLİSİNİ KOVALADI - Son Dakika

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