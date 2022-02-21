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Temizlik görevlisi kadın, çalıştığı okulda eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Temizlik görevlisi kadın, çalıştığı okulda eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

21.02.2022 20:38
Temizlik görevlisi kadın, çalıştığı okulda eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Sincan'da bir ortaokulda temizlik görevlisi kadın, mesai bitiminde kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Sincan'da bir ortaokulda temizlik görevlisi kadın, mesai bitiminde kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sincan'da bir ortaokulda temizlik görevlisi olarak çalışan 29 yaşındaki 2 çocuk annesi Gülsüm K, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 33 yaşındaki eşi Mehmet K. tarafından okul içerisinde bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Gülsüm K, kaldırıldığı Sincan Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayın, okulun eğitim ve öğretim faaliyetinin bitmesinin ardından yaşandığı, bu nedenle okulda öğrencilerin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli Mehmet K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Sincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Temizlik görevlisi kadın, çalıştığı okulda eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika


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