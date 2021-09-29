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Temizlik görevlisi yaptığı kalp masajıyla hayat kurtardı - Son Dakika

Temizlik görevlisi yaptığı kalp masajıyla hayat kurtardı

29.09.2021 09:46
Temizlik görevlisi yaptığı kalp masajıyla hayat kurtardı, System.String[]

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde kahvehanede kalp krizi geçiren Necati K., bu sırada sokakta temizlik yapan belediye çalışanı Müslüm Kaya'nın (28) müdahalesiyle yaşama tutundu.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde kahvehanede kalp krizi geçiren Necati K., bu sırada sokakta temizlik yapan belediye çalışanı Müslüm Kaya'nın (28) müdahalesiyle yaşama tutundu. Kalp masajıyla Necati K.'yi hayata döndüren Kaya, "Kardeşim hemşire olduğu için o öğretmişti. Vatandaşlar bana 'kalp masajı yapma' dediler ama dinlemedim" dedi.

Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Müslüm Kaya, önceki gün görev bölgesi Piyale Paşa Mahallesi'nde sokakları süpürürken, kahvehanede Necati K.'nin fenalaştığını gördü. Necati K.'nin nabzı ile kalbinin atmadığını fark eden Kaya, hemşire kız kardeşinden öğrendikleriyle müdahalede bulundu. Kaya, Necati K.'ye kalp masajı yaparak yeniden hayata döndürdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Necati K.'yi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen, anjiyo yapılan Necati K'.nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.Yaptığı kalp masajıyla birlikte Necati K.'nin nabzının yeniden atmaya başladığını ifade eden Kaya, "Kahvehanede bir kalabalık gördüm. Bir kişi yerde baygın yatıyordu. Yüzünü yıkamışlar. Diline baktım, boğazına kaçıp kaçmadığına. Dilinde sıkıntı yoktu. Nabzı ve kalbi atmıyordu. Kalp krizi geçirdiğini anladım. Kalp masajı yapınca sağ kolu kıpırdadığını gördüğümde bıraktım. Kardeşim hemşire olduğu için o öğretmişti. Vatandaşlar bana 'kalp masajı yapma' dediler ama dinlemedim. Kalp masajı yapınca nabzı yerine geldi. Ambulansla sedyeye koyduk. Kalbi yeniden ambulansta durdu. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 3 damarı tıkanmış ve 1'ini açabilmişler. Yoğun bakımda hayati tehlikesi devam ediyor. Doktor, 'olay yerinde ilk müdahaleyi kim yaptıysa ona can borcunuz var 'demiş. Yine olsa yine vatandaşlık görevimi yaparım" dedi.


Temizlik görevlisi yaptığı kalp masajıyla hayat kurtardı
Temizlik görevlisi yaptığı kalp masajıyla hayat kurtardı
Temizlik görevlisi yaptığı kalp masajıyla hayat kurtardı
Temizlik görevlisi yaptığı kalp masajıyla hayat kurtardı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Temizlik görevlisi yaptığı kalp masajıyla hayat kurtardı - Son Dakika


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