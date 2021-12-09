Temizlik görevlisinden örnek davranış: Yerde bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti - Son Dakika
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Temizlik görevlisinden örnek davranış: Yerde bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

09.12.2021 14:36

Temizlik görevlisinden örnek davranış: Yerde bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan Murat Dönmez, Yakınca Mahallesinde ki çevre temizliği sırasında yerde bulduğu ve içerisinde 4 bin 500 TL bulunan cüzdanı...

Temizlik görevlisinden örnek davranış: Yerde bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

MALATYA - Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan Murat Dönmez, Yakınca Mahallesinde ki çevre temizliği sırasında yerde bulduğu ve içerisinde 4 bin 500 TL bulunan cüzdanı sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.

Yeşilyurt Belediyesi'nde temizlik personeli olarak görev yapan Murat Dönmez, görev yeri olan Yakınca Mahallesinde ki bir fırının önünde içerisinde 4 bin 500 TL, kimlik ve kredi kartların olduğu bir cüzdan buldu.

Murat Dönmez, bulduğu cüzdanı Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşler Müdürlüğüne götürüp teslim ederken, yapılan görüşmelerin ardından cüzdanın sahibi olan Erdal Danacı ile irtibata geçilip, Zabıta İşler Müdürlüğüne davet edildi.

Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşler Müdürü Emin Gölgeli ile Temizlik Personeli Murat Dönmez, yerde bulunan cüzdanı Erdal Danacı'ya teslim ettiler.

Cüzdanı eksiksiz bir şekilde Erdal Danacı'ya teslim eden Murat Dönmez, sokakta temizlik yaparken bulduğu cüzdanı amirlerine teslim ettiğini belirterek, "Bir vatandaş olarak görevi yaptım. Cüzdanı sahibi olan Erdal Danacı'ya teslim ettim." dedi. Cüzdanın sahibi Erdal Danacı ise temizlik görevlisi Murat Dönmez'e teşekkür ederek "Zabıta İşler Müdürlüğünden bana ulaştılar ve cüzdanın bulunduğunu söylediler. Cüzdanım eksiksiz bir şekilde bana teslim edildi. Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ve temizlik personeli Murat Dönmez'e teşekkürlerimi sunarken, böylesine dürüst insanların görev yapmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Çok memnun kaldım, Allah razı olsun. Rabbim bizleri her zaman iyi insanlarla karşılaştırsın inşallah, teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşler Müdürü Emin Gölgeli ise, temizlik görevlisinin kendilerine teslim ettiği cüzdandaki bilgiler doğrultusunda şahsa ulaştıklarını ifade ederek, "Nüfus Müdürlüğümüzle irtibata geçip cüzdanın sahibi olan Erdal Danacı'ya ulaşıp, kendisini davet ettik ve cüzdanı eksiksiz bir şekilde teslim ettik. Böylesine dürüst insanlarla çalışmaktan bizler her zaman gurur duyuyoruz, Allah kendisinden razı olsun" şeklinde konuştu.

Temizlik görevlisinden örnek davranış: Yerde bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
Temizlik görevlisinden örnek davranış: Yerde bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
Temizlik görevlisinden örnek davranış: Yerde bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
Temizlik görevlisinden örnek davranış: Yerde bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Temizlik görevlisinden örnek davranış: Yerde bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti - Son Dakika


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