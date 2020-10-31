Temizlik görevlisi yerde bulduğu parayı sahibine teslim etti - Son Dakika

Gamze ŞİMŞEK/ Kartal'da dün otomobilinden inen kişinin düşürdüğü para dolu poşet, 16 saat sonra temizlik işçisi tarafından bulundu. Temizlik görevlisi parayı sahibine teslim etti.

Olay dün saat 16.00 sıralarında Kartal Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Said Karaman otomobilinden indiği sırada içinde yaklaşık 16 bin lira bulunan poşeti yere düşürdü. Ertesi sabah, rezidansta temizlik görevlisi olarak çalışan Emircan Ergin, sokakta temizlik yaptığı sırada poşeti fark etti. İçinde para olduğunu gören Ergin, para dolu poşeti polis merkezine teslim etti. Güvenlik kameralarını inceleyen Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede paranın sahibine ulaştı. Temizlik görevlisi Ergin, parayı sahibine teslim etti. Ergin, "Çalıştığım yerde sabah çevre temizliğine çıktım. Yerde bir miktar para buldum. İlk başta tesis yönetimimize başvurdum. Ondan sonra emniyete geldim. Parayı düşüren kişi bulundu. Helal paraymış, bulundu." dedi. Paranın düşme ve bulunma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, park halindeki otomobilden Ahmet Said Karaman'ın indiği, para dolu poşetin düştüğü, Karaman'ın oradan ayrıldığı görülüyor. Ayrıca görüntülerde ertesi gün ise Emircan Ergin'in yerleri süpürdüğü sırada poşeti bulduğu yansıyor.