Temizlik görevlisinden iç ısıtan davranış - Son Dakika

Temizlik görevlisinden iç ısıtan davranış

17.01.2021 13:43

Temizlik görevlisinden iç ısıtan davranış Kar yağışı ile birlikte başlayan soğuk havalar sonrası Ümraniye Belediyesi çalışanı bir personel öğle yemeği kumanyasını sokaktaki hayvanlarla paylaştı.

Temizlik görevlisinden iç ısıtan davranış

İSTANBUL - Kar yağışı ile birlikte başlayan soğuk havalar sonrası Ümraniye Belediyesi çalışanı bir personel öğle yemeği kumanyasını sokaktaki hayvanlarla paylaştı.

İstanbul yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Bu durumdan en fazla etkilenenlerde sokak hayvanları oldu. Ümraniye'de insanın içini ısıtan görüntüler oluştu. Ümraniye Belediyesi Temizlik Hizmetleri biriminde çalışan bir personel öğlen yemeği olan kumanyasını sokakta yaşayan köpeklerle paylaştı.

İç ısıtan o görüntüler ise sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Temizlik görevlisinden iç ısıtan davranış
Temizlik görevlisinden iç ısıtan davranış
Temizlik görevlisinden iç ısıtan davranış
Temizlik görevlisinden iç ısıtan davranış

Ümraniye, İstanbul, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Temizlik görevlisinden iç ısıtan davranış - Son Dakika


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