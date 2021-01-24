Temizlik görevlisinden yürekleri ısıtan davranış - Son Dakika

Temizlik görevlisinden yürekleri ısıtan davranış

24.01.2021 11:56

Temizlik görevlisinden yürekleri ısıtan davranış Aksaray'da temizlik görevlisi olarak sokaklarda çalışan 29 yaşındaki Ali Ceylan kendi imkanları ve esnaflardan aldığı destekle sokak hayvanlarını besliyor.

Temizlik görevlisinden yürekleri ısıtan davranış

AKSARAY - Aksaray'da temizlik görevlisi olarak sokaklarda çalışan 29 yaşındaki Ali Ceylan kendi imkanları ve esnaflardan aldığı destekle sokak hayvanlarını besliyor.

Aksaray Belediyesi bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan 29 yaşındaki Ali Ceylan, temizlik yaptığı sokak ve caddelerde bulunan sokak hayvanlarını besliyor. Kendi imkanları ve esnaflardan aldığı gıda desteği ile hayvanları doyurmaya çalışan Ali Ceylan, hem temizlik yapıyor hem de hayvanlarla ilgileniyor. Hayvanların aç kalmasına razı olmayan Ceylan, ekmek ve çeşitli gıda maddeleriyle sokak hayvanlarını besliyor.

Soğuk kış şartlarında hayvanların aç kalmaması için doyurmaya çalıştığını belirten Ceylan, "Temizlik işinde çalışıyorum. Köpeklere yemek verdim soğuk diye, aç kalmasın diye. Esnaflarımızdan yemek alırım sokak köpeklerini aç bırakmamak için her zaman veriyoruz" dedi. 15 Temmuz Milli İdare Meydanında da bir köpeğin karnını doyuran Ceylan el sallayarak görevine dönerken, karnını doyurduğu köpekte arkasından onu takip etti.

Temizlik görevlisinden yürekleri ısıtan davranış
Temizlik görevlisinden yürekleri ısıtan davranış
Temizlik görevlisinden yürekleri ısıtan davranış
Temizlik görevlisinden yürekleri ısıtan davranış

Ali Ceylan, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Temizlik görevlisinden yürekleri ısıtan davranış - Son Dakika


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