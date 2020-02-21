Temizlik görevlisinin, köpekle tokalaşması kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Temizlik görevlisinin, köpekle tokalaşması kamerada - Son Dakika

Temizlik görevlisinin, köpekle tokalaşması kamerada

6 saat önce

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde, temizlik görevlisinin bir sokak köpeğinin yanına gidip, tokalaşması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Temizlik görevlisinin, köpekle tokalaşması kamerada, System.String[]

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde, temizlik görevlisinin bir sokak köpeğinin yanına gidip, tokalaşması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Gedik Sosyal Tesiste bir sokak köpeği dışarıda duran bir kişinin yanına yaklaşarak kendini sevdirmek istedi. Oradan uzaklaşan kişiyi gören temizlik görevlisi, köpeğin yanına gidip, sevmeye başladı. Kuyruğunu sallayan köpeği seven temizlik görevlisi, köpeğin patisinden tutup, tokalaştı. Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, temizlik görevlisinin yanına giden köpeğin ayağından tutarak tokalaşması görüldü.


Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:43 Kaynak: DHA
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