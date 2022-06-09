Temizlik görevlisinin parkta çocuğu salıncakta salladığı görüntüler ilgi gördü - Son Dakika
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Temizlik görevlisinin parkta çocuğu salıncakta salladığı görüntüler ilgi gördü

09.06.2022 17:11
Temizlik görevlisinin parkta çocuğu salıncakta salladığı görüntüler ilgi gördü

Sultangazi'de parkı süpüren temizlik görevlisinin işine ara vererek salıncakta küçük bir çocuğu salladığı anlara ait görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Sultangazi'de parkı süpüren temizlik görevlisinin işine ara vererek salıncakta küçük bir çocuğu salladığı anlara ait görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Yunus Emre Mahallesi'nde Cennet Taşçıoğlu Parkı'nda temizlik görevlisi Ömer Tuncer'in çocuğu salıncakta sallama görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

Elindeki süpürgeyle parkı temizleyen Tuncer'in görüntüleri bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde, salıncakta duran çocuğu görünce süpürmeyi bırakan Tuncer'in, çocuğu sallamaya başladığı anlar yer alıyor.

Bir süre çocukla ilgilenen temizlik görevlisinin, daha sonra parkı süpürmeye devam ettiği görülüyor.

AA muhabirine konuşan Tuncer, "Bu bölgede çalışan bir temizlik görevlisiyim. Uzun zamandır bu parkta temizlik yapıyorum. Zaten gelenlerin çoğunu da tanıyorum. Dün parkı temizlediğim anda küçük bir çocuk salıncakta duruyordu. Ailesi de bankta oturuyordu. Benim içimden geldi, gidip salladım. Zaten ailelerin çoğunu da tanıyorum. Görüntünün paylaşıldığını ben de internette gördüm." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Temizlik görevlisinin parkta çocuğu salıncakta salladığı görüntüler ilgi gördü - Son Dakika

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