Son Dakika Haberleri: Temizlik için indiği kuyuda mahsur kalan kişi kurtarıldı
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Temizlik için indiği kuyuda mahsur kalan kişi kurtarıldı

41 dakika önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde temizlik yapmak için indiği su kuyusunda mahsur kalan kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Temizlik için indiği kuyuda mahsur kalan kişi kurtarıldı, System.String[]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde temizlik yapmak için indiği su kuyusunda mahsur kalan kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Raşit Yarlukluöz, Karabağlar Yaylası Ayvalı mevkisinde dip temizliği yapmak için 15 metre derinliğindeki su kuyusuna demir parçalarını merdiven gibi kullanarak indi.
Yorgunluktan kuyudan çıkamayan Yarlukluöz, bağırarak sesini duyurmaya çalıştı.
Sesi duyup bölgeye giden vatandaşların kurtarma çalışması sonuç vermeyince Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yarlukluöz, bağlanan iple çekilerek kuyudan çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:57 Kaynak: AA
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