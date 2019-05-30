Temizlik için indiği kuyuda mahsur kaldı

Muğla'nın menteşe ilçesi Karabağlar Yaylası Ayvalı Mevkisi Çayır yolu üzerinde 10 metre derinlikteki kuyuya temizlik için inen mevsimlik işçi kuyuda mahsur kaldı.

Muğla'nın menteşe ilçesi Karabağlar Yaylası Ayvalı Mevkisi Çayır yolu üzerinde 10 metre derinlikteki kuyuya temizlik için inen mevsimlik işçi kuyuda mahsur kaldı.



Kuyu etrafında temizlik çalışması yapan mevsimlik işçinin içinde su bulunan kuyuyu temizlemek için indikten sonra demir merdivenlere tutunmak için uzun uğraş verdiği ve yorulması üzerine yardım çığlığı atarak yardım istediği öğrenildi. Tarla yakınından bir vatandaşın yardım çığlıkları üzerine Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi sonrası olay yerine Menteşe İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Yardım Ambulans ekipleri yönlendirildi. Tarla içindeki kuyuda mahsur kalan 38 yaşındaki Raşit Yarlıkluöz isimli mevsimlik işçinin kurtarılması için ip merdiven yöntemi kullanıldı.



Yaklaşık bir saatlik bir çalışmanın ardından kuyuda mahsur kalan vatandaş 10 metrelik kuyudan çıkarıldı. 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Raşit Yarlıkluöz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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