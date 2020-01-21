Temizlik işçileri çöpte bulduğu 90 bin liralık çeki sahibine ulaştırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Temizlik işçileri çöpte bulduğu 90 bin liralık çeki sahibine ulaştırdı - Son Dakika

Temizlik işçileri çöpte bulduğu 90 bin liralık çeki sahibine ulaştırdı

13 dakika önce

Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan 3 personel temizlik sırasında buldukları 90 bin liralık çeki firma yetkililerine ulaştırdı.

Temizlik işçileri çöpte bulduğu 90 bin liralık çeki sahibine ulaştırdı, System.String[]

Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan 3 personel temizlik sırasında buldukları 90 bin liralık çeki firma yetkililerine ulaştırdı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de örnek bir davranış sergileyen işçileri makamında ağırlayarak duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri Sabri Baykal, Muzaffer Güvenilir ve Mehmet Demir Tekstilciler Sitesi'nde temizlik yaptığı sırada çöp konteynerinde 90 bin liralık çek buldu. Durumdan amirlerini haberdar eden işçiler, çekin firma yetkililerine ulaşmasını sağladı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de duyarlı işçiler ile firma yetkilisi Hira Erinöz'ü makamında ağırladı. Personelinin örnek davranışından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Başkan Çerçi, "Hassasiyetinizden ve bu güzel davranışınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye güzel bir ülke. Hala önemli değerlere sahip bir milletiz. Bu açıdan sizlere bu hassasiyetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Türk milletinin geleceği adına hepimiz yarınlardan daha da umutluyuz." diye konuştu.

Personellere teşekkür eden Firma yetkilisi Hira Erinöz de yapılan davranışın önemine dikkat çekerek, "Gerçekten hem belediyemize hem de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın da dediği gibi böyle örnek davranışlarınızdan dolayı çok mutlu olduk" dedi.

(Ersan Erdoğan/İHA)

Mehmet Çerçi, Yunusemre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:25 Kaynak: İHA
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