Temizlik işçileri çöpteki ağzı kapalı poşette yavru kedi buldu - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde temizlik işçileri çöp konteynerinin içinde ağzı kapalı poşette buldukları yavru kediyi şırıngayla besleyerek hayata döndürdü.

Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü işçileri Melih Eker ve İbrahim Çıdam, Girne Mahallesi'ndeki çöp konteynerinin içinden gelen sesleri takip etti. Çöplerin arasında ağzı kapalı poşeti açan işçiler yavru kediyle karşılaştı. Eker ile Çıdam, konteynerden aldıkları yavru kediyi ilk olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne getirerek şırıngayla besledi. Ardından da Tarsus Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüp, yetkililere teslim etti.