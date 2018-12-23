Son Dakika Haberleri: Temizlik İşçileri Müzik Grubundan Sahne Şov

Temizlik İşçileri Müzik Grubundan Sahne Şov

2 saat önce

Temizlik işçileri müzik grubundan sahne şovMUĞLA - Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarından oluşan müzik grubu Yeni Yıl Festivali kapsamında sahne aldı.

Temizlik işçileri müzik grubundan sahne şov

MUĞLA - Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarından oluşan müzik grubu Yeni Yıl Festivali kapsamında sahne aldı. Çalışanlar hem çaldı hem de söyledi.
Marmaris Yeni Yıl Festivali kapsamında Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları sahne aldı. Temizlik işçileri, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kurulan sahnede hem müzik enstrümanı çaldı hem de şarkı söyledi. Profesyonel müzisyenleri aratmayan temizlik işçilerinin gösterisine Marmarisliler yoğun ilgi gösterdi. Çalışanlar sahne performanslarından sonra ateş etrafında hep birlikte dans etti. Çalışanları Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da yalnız bırakmadı. Acar etkinlik hakkında konuştu. Belediye çalışanlarıyla gurur duyduğunu belirten Acar, "Biz temizlik konusunda örnek bir kentiz. Bu başarıyı çalışan personelimizle elde ediyoruz. Onların sadece temizlik konusunda değil, daha neler yapabileceklerinin bir görüntüsüydü bu. Marmaris yaşayanımız ekibimizin kendi çabalarıyla yaptığı bu şova bugüne kadar yapılan bütün şovlardan daha çok beğeni aldığını görüyorum. Mesai arkadaşlarımı ve kardeşlerimi bu güzel şovlarından dolayı kutluyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 07:34 Kaynak: İHA

Marmaris, İşçi, Güncel
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