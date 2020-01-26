Temizlik işçileri sokak hayvanlarını besliyor - Son Dakika

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Temizlik işçileri sokak hayvanlarını besliyor
13 dakika önce
Adana'nın merkez Sarıçam Belediyesi'nde görevli bazı temizlik işçileri, çöplerden çıkan yiyeceklerle sokak hayvanlarını besliyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:16 Kaynak: AA
Adana'nın merkez Sarıçam Belediyesi'nde görevli bazı temizlik işçileri, çöplerden çıkan yiyeceklerle sokak hayvanlarını besliyor.
Temizlik işçileri, topladıkları çöplerden çıkan kemik parçaları ve yemekleri sokak köpeklerine veriyor.
İşçilerden Fatih Arslan, kış gününde yiyecek bulmakta güçlük çeken köpekleri yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydetti.
Yusuf Özbolat da hemen her gün köpeklere yemek verdiklerini ve mutlu olduklarını söyledi.
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