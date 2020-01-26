Temizlik işçileri sokak hayvanlarını besliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Temizlik işçileri sokak hayvanlarını besliyor - Son Dakika

Temizlik işçileri sokak hayvanlarını besliyor

13 dakika önce

Adana'nın merkez Sarıçam Belediyesi'nde görevli bazı temizlik işçileri, çöplerden çıkan yiyeceklerle sokak hayvanlarını besliyor.

Temizlik işçileri sokak hayvanlarını besliyor, System.String[]

Adana'nın merkez Sarıçam Belediyesi'nde görevli bazı temizlik işçileri, çöplerden çıkan yiyeceklerle sokak hayvanlarını besliyor.

Temizlik işçileri, topladıkları çöplerden çıkan kemik parçaları ve yemekleri sokak köpeklerine veriyor.

İşçilerden Fatih Arslan, kış gününde yiyecek bulmakta güçlük çeken köpekleri yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Yusuf Özbolat da hemen her gün köpeklere yemek verdiklerini ve mutlu olduklarını söyledi.

Sarıçam Belediyesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:16 Kaynak: AA
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