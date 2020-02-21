Temizlik işçileri Türkbeleni'ni temizledi - Son Dakika
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Temizlik işçileri Türkbeleni'ni temizledi

7 saat önce

Madde bağımlılarının kullandığı ve ormanlık alana attığı çakmak gazı tüpleri ve uyuşturucu için kullandıkları malzemeler temizlik işçileri tarafından temizlendi.

Temizlik işçileri Türkbeleni'ni temizledi, System.String[]

Madde bağımlılarının kullandığı ve ormanlık alana attığı çakmak gazı tüpleri ve uyuşturucu için kullandıkları malzemeler temizlik işçileri tarafından temizlendi.


Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, madde bağımlısı gençlerin çakmak tüpü ve uyuşturucu madde kullandığı belirlenen Kasaplar Mahallesi Türkbeleni mevkiine yaptığı baskında gördüğü manzara karşısında şaşkına dönmüştü. Madde bağımlılarının kullandıktan sonra attığı çakmak tüpleri ve uyuşturucu madde için kullandıkları düzenekler çamlığın çöplüğe dönüşmesine neden olmuştu. Narkotik Büro Amirliğinin talebi doğrultusunda çalışma yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri çöplüğe dönüşen bölgeyi tamamen temizledi. - ANTALYA

Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:42 Kaynak: İHA
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