Son Dakika Haberleri: Temizlik işçilerinden 'farkındalık' mesajı
Son Dakika Güncel Temizlik işçilerinden 'farkındalık' mesajı

Temizlik işçilerinden 'farkındalık' mesajı

7 saat önce

Her gün mesailerine maske takarak başlayan Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 'Lösemi Farkındalık Haftası' kapsamında toplumda lösemiye dikkat çekmek amacıyla biraraya geldiler.

Temizlik işçilerinden 'farkındalık' mesajı, System.String[]

Her gün mesailerine maske takarak başlayan Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 'Lösemi Farkındalık Haftası' kapsamında toplumda lösemiye dikkat çekmek amacıyla biraraya geldiler. Temizlik işçileri, Lösemili çocuklar gibi kendilerinin de dış etkenlere karşı korumak için maske taktıklarını söylediler.


'Lösemi Farkındalık Haftası' kapsamında toplumda Lösemiye dikkat çekmek amacıyla başlatılan desteklere bir yenisi daha eklendi. Her gün mesailerine maske takarak başlayan Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 'Lösemi Farkındalık Haftası' kapsamında toplumda lösemiye dikkat çekmek amacıyla biraraya geldiler. İşçiler Lösemili çocuklar gibi kendilerinin de dış etkenlere karşı korumak için maske taktıklarını söylediler.


Karesi Belediyesi'nin ek hizmet binasında bir araya gelen işçilere Belediye Başkan Yardımcısı M. Baki Yarımdağ ve birim müdürleri de eşlik etti. İşçiler Lösemili çocuklarında maskelerini kendileri gibi bulaşıcı hastalıklardan ve çevresel etkilerden korunmak amacıyla taktıklarını söylediler. Karesi Belediyesi işçileri "Maskelerin altındaki gülüşlere sahip çıkarak, bir gün değil her gün farkında olmalıyız" dediler. - BALIKESİR

Karesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:59 Kaynak: İHA
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