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Temizlik İşçilerinden İnegöl Halkına Mesaj Var - Son Dakika

Temizlik İşçilerinden İnegöl Halkına Mesaj Var

15.09.2021 16:53
Temizlik İşçilerinden İnegöl Halkına Mesaj Var, System.String[]

İnegöl Belediyesi, 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü kapsamında temizlik personelinin de katıldığı bir farkındalık etkinliği düzenledi.

İnegöl Belediyesi'nin Çöp Adam maskotunun da katıldığı etkinlikte hem ilçe halkına çağrıda bulunuldu hem de şehir merkezinde temizlik etkinliği gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi, 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Gününde farklı bir etkinliğe imza attı. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile Belediye Başkanı Alper Taban, şehir merkezinde hem temizlik etkinliği gerçekleştirdi hem de yapılan basın açıklamalarıyla ilçe halkına çağrıda bulundu. Etkinlikte İnegöl Belediyesi'nin maskotu çöp adam da hazır bulundu.

DÖVİZLERLE SOKAĞA İNDİLER

Temizlik işleri personeli, ellerinde dövizlerle Atatürk Anıtı önünde toplanarak temizlik hususunda mesaj verdi. Üzerinde; lütfen bizlere yardımcı olun, temizlik imandandır, önce kendini değiştir, aslolan kirletmemek, biz temizledik siz kirletmeyin, herkes atıyor deme, temiz şehir İnegöl ve kirletmemek senin elinde şeklinde yazıların yer aldığı dövizlerle vatandaşa mesaj veren temizlik personeline, Başkan Alper Taban da destek verdi.

TEMİZLİK PERSONELİNDEN ÇAĞRI

Temizlik etkinliği öncesi temizlik işleri personeli Mahmut Nari bir açıklama yaparak; "Değerli hemşerilerimiz; sabahın erken saatlerinden itibaren İnegöl sokaklarına inip, gün boyunca gece gündüz demeden şehrimizi temiz tutmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu noktada tüm hemşerilerimizden gerekli hassasiyeti gösterip, bizlere destek olmasını bekliyoruz. İnegöl'ün her sokağında, her caddesinde, her kaldırımında izi bulunan mesai arkadaşlarımla birlikte, 15 Eylül Dünya Temizlik ve Çöp Toplama Günü vesilesiyle sizlere bir çağrıda bulunmak istedik. Sizler için kolay ve ufak, ancak daha temiz bir İnegöl için önemli birkaç hususu hatırlatmak istiyoruz; Lütfen çöp günleri dışında çöplerimizi çıkarmayalım, Boş arsalara, yeşil alanlara çöp atmayalım. Güzel memleketimizi hep birlikte daha da güzelleştirelim" şeklinde ilçe halkına çağrıda bulundu.

TEMİZ TUTMAK HİÇ ZOR DEĞİL

Belediye Başkanı Alper Taban ise 15 Eylül'ün dünya çöp toplama ve temizlik günü olarak kutlandığını hatırlatarak "Temizlik hususunda hedefleri olan bir kurumuz, hedefleri olan bir şehiriz. Bu alanda mesafe almak istiyoruz. Daha yaşanabilir, daha temiz, daha markalaşmış bir şehir oluşmasını istiyoruz. Aslında bu hiç zor değil. Bunu başarabilmemiz mümkün. Bugün çalışma arkadaşlarımızın emeğinin sesi olmasını istedik. Ellerindeki dövizlerde; temizliğin imandan olduğunu ve buna benzer ifadelerle bizlere yardımcı olunması hususunda, kirletmeyerek katkı sunulması gerektiğini, beklentilerimizi paylaşmış oluyor arkadaşlarımız" dedi.

TEMİZLİK KONUSUNDA BİR DURUŞ SERGİLEDİK

Temizlik hususunda hedefleri olduğuna da vurgu yapan Taban, "Temizlik ekiplerimiz yaz kış demeden sabahın erken saatlerinde gerekli malzemelerini alarak sokağa iniyorlar. İnegöl'ün 3600 sokak ve caddesi var. Her sokağa bir personel verme gibi bir şansımız yok. Tüm şehirler temizlenerek kirlenmekten kurtarılıyor. Ben bu noktada bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. İnsan eliyle temizliğin tek başına yeterli olmadığını vurgulamak isteriz. 10 yıl önce binlerce insanın 'Haydi Başaralım' sloganıyla başlattığı 15 Eylül temizlik seferberliği, bugün tüm dünyada çöp toplama etkinliğine dönüştü. Bizler de göreve geldiğimiz günden bugüne bu hususta bir duruş sergiledik. Şehrimizde temizlik bilinci oluşturmak hedefiyle onlarca sosyal farkındalık çalışması ve bilgilendirici faaliyet gerçekleştirdik. Yine temizlik hizmetleri ve geri dönüşüm hizmetlerini kendi bünyemize dahil ettik. Teknolojiyi de kullanarak bu sayede daha hızlı ve doğru iş yapabilme noktasında yeni modeller geliştirdik. Yeni araç filoları, personel takviyesi ve yatırımlarla temizlik konusuna verdiğimiz önemi fiziki iyileştirmelerle de ortaya koyduk. Temizlik konusunda ciddiyiz ve ciddi adımlar atmaya devam ediyoruz. Taviz vermeyeceğiz. Aldığımız radikal kararlar ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar ile İnegöl'ü en temiz şehir unvanına ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda en ciddi adımlarımızdan biri de "Bireysel Çöp Konteyneri" uygulaması oldu. Bugüne kadar 10 mahallemizde bireysel çöp konteynerlerimizin dağıtımları tamamlandı. Fatih Mahallesi, Mesudiye, Yeni Mahalle, Ertuğrulgazi Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Burhaniye, Esentepe, Süleymaniye, Yunusemre ve Osmaniye Mahallelerinde toplam 8092 konteyner ve 36 bin 529 geri dönüşüm kutusu dağıtıldı. Amacımız en kısa zamanda tüm mahallelerimize konteyner ve geri dönüşüm kutusu dağıtımlarını tamamlamak" açıklamalarında bulundu.

İNEGÖL TEMİZLİĞİ İLE ANILACAK

Başkan Taban, İnegöl'ün temizliği ile anılan bir şehir olmasını arzu ettiklerini de kaydederek şöyle konuştu: "Tüm bunların yanında, bu adımları atarken aslında unutmamamız gereken bir husus var; en iyi temizliğin kirletmemek olduğunu bilmeli ve bunu anlatmalıyız. Çünkü hiçbir teknoloji, hiçbir ekipman, hiçbir yatırım insanlara bilinç aşılayamaz. Herkesin bu konuda bilincinin artmasını istiyoruz. Müslüman kirletmez. Ama çevremize baktığımızda kaldırımlarda, yeşil alanlarda çöpleri görüyoruz, sigara izmaritlerini görüyoruz. Bunların oluşmaması mümkün. Çünkü bizler evlerini kirletmeyen bir toplumuz, işyerlerini kirletmeyen bir toplumuz. İnegöl'ü de kirletmememiz gerektiğini inşallah en kısa zamanda anlayarak buna destek verir hale dönüşeceğiz. Çok basit, kirletmeyerek buna destek vereceksiniz. Biz şehrimizin sadece mobilya, köfte, kaplıca ile değil temizliği ile de anılmasını istiyoruz. Bu özelliği için insanların merak edip geldiği bir şehir olmak istiyoruz. Buna destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Açıklamalar sonrası hem temizlik işleri personeli hem de Başkan Alper Taban ve beraberindeki meclis üyeleri şehrin merkezindeki Atatürk Anıtı bölgesinde temizlik etkinliği gerçekleştirdi.

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Kaynak: Bültenler

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