Temizlik işçilerinden

Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Yaşar Kuyucu, "Salgının getirdiği endişeyi bizler çok daha yoğun şekilde yaşıyoruz. Lütfen kullandığınız maske ve eldiveni çöp konteynerlerine atın" dedi.



Kendi sağlıklarını hiçe sayarak sokakta gece gündüz canla başla çalışan temizlik işçileri büyük bir vefa örneği gösteriyor. Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Yaşar Kuyucu, bu süreçte yaşadıkları zorlukları anlattı. "Dün olduğu gibi bu gün de halkın sağlığı için sokaklardayız" diyen Kuyucu, "Dünya genelinde binlerce insanın ölümüne neden olan salgının, uzmanların ifadelerine göre düşmanı hijyen. Bu nedenle de yaptığımız iş, her zamankinden çok dana anlamlı" diye konuştu.



Salgının kendilerini korkuttuğunu da ifade eden Yaşar Kuyucu, "Evden işe her gün temiz kıyafetlerimizle geliyoruz. İş yerimizde gündelik kıyafetlerimizle üzerimizi değiştiriyoruz. Salgın nedeniyle bizlere verilen bu korunaklı tulumları giyiyoruz. Maskemizi, eldivenimizi takıyoruz. ve görev yerlerimize, yani sokaklara çıkıyoruz. Kamyonun arkasında konteynerleri kontrol ediyor, çöpleri alıyoruz. Günün sonunda iş yerimize dönüyor ve temiz kıyafetlerimizi giyiyoruz. ve ailemizin yanına dönüyoruz. Salgının getirdiği endişeyi bizler çok daha yoğun şekilde yaşıyoruz. Sonuçta atılmış her çöp bizler için bir risk. Her şeye rağmen yaptığım işi severek yapıyorum. ve var gücümüzle çalıyoruz. Bizler işimizi ne kadar iyi yaparsak, biliyorum ki vatandaşlarımız da o kadar güven içinde olacak" ifadelerinde bulundu.



"Özveriyle çalıştığımız bu dönemde vatandaşlarımızın da bizlere destek olmasını istiyoruz" diyen Yaşar Kuyucu, "Lütfen kullandığınız maske ve eldiveni çöp konteynerlerine atın" çağrısında bulundu. - ANTALYA