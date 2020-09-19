Temizlik işçilerinden tatilcilere çöp dolu poşetlerle mesaj - Son Dakika

Temizlik işçilerinden tatilcilere çöp dolu poşetlerle mesaj

Belediye ekipleri dayanamadı toplanan atık torbalarıyla sahile yörük şivesiyle 'Atmayın Voyyn' yazdı.

Lara plajından 150 torba çöp çıktı

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Kıyı Temizliği Günü'nde Konyaaltı'da deniz dibi temizliği ile Lara sahilinde kıyı temizliği yaptı. Lara'da belediye ekipleri, toplanan atıklarla sahile Yörük şivesiyle 'Atmayın Voyyn' yazarak tatilcilere mesaj gönderdiler.

Büyükşehir Belediyesi kıyıların ve denizlerin korunmasına yönelik farkındalık oluşturma amacıyla dünyada her yıl Eylül ayının 3. Cumartesi günü kutlanan Uluslararası Kıyı Temizliği Günü (International Coastal Cleanup) kapsamında dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara plajlarında kıyı ve deniz temizliği etkinliği düzenledi. Etkinliklere Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Yunus Dalış Kulübü ve birçok çevre gönüllüsü destek verdi.

Lara'da 150 torba dolusu çöp toplandı

Eş zamanlı olarak Lara Plajı'nda da belediye personeli tarafından yapılan sahil temizliğinde yaklaşık 150 torba dolusu atık toplandı. Plaj kullanıcıları tarafından gelişi güzel atılan çöpler tek tek toplanarak, sahil temizlendi. Kıyı temizliği etkinliği sonunda çöp dolu torbalarla Lara Birlik Sahili'ne Antalya Yörük şivesiyle "Atmayın Voyyn" yazılarak, tatilcilere mesaj verdiler