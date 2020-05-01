Temizlik işçilerine 1 Mayıs müjdesi - Son Dakika

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde görevi başında olan temizlik işçilerini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Güder, temizlik işleri personellerine birde müjde vererek, önümüzdeki üç ay boyunca gıda yardımı yapılacağını belirtti.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde temizlik işleri personelleri ile bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, burada personellere birde müjde verdi. Önümüzdeki 3 ay boyunca temizlik işleri personellerine 250 liralık gıda yardımı yapacaklarını dile getiren Başkan Güder, Battalgazi ilçesinin temiz yüzü olan turuncu martılara teşekkürlerini iletti.



Başkan Güder: "Biz alın teri ve emeğin her daim yanındayız"



Alın terinin ve emeğin her daim yanında olduklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Hepimizin bildiği gibi Allah-u Teala'nın affetmeyeceği iki şey vardır. Birisi şirk koşulması diğeri ise kul hakkıdır. Bundan daha iyi bir emir ve işçinin hakkını savunan bir sistem var mıdır? Yoktur. Peygamber efendimiz bir hadisi şerifinde 'İşçiye ücretini alın teri kurumadan veriniz!' diye buyurmuştur. Biz işçinin ücretini alın teri kurumadan verin diyen bir medeniyetin temsilcileriyiz. Battalgazi'nin daha güzel ve yaşanabilir olması için gece gündüz demeden çalışıyorsunuz ve bunda hepinizin payı var. Bunu sadece Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları veya birim müdürleri yapmıyor. Burada hepimiz bir aileyiz. Hepimiz bir vücut gibiyiz. Düşünün insanın parmağında bir sorun veya sıkıntı olduğu zaman sadece parmak bunu hissetmiyor. Tüm vücut bunu hissediyor. Biz sizleri aynı elimiz, gözümüz, kulağımız ve kalbimiz gibi görüyoruz. Sizin de kendinizi öyle görmenizi istiyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim yaşantımızı kolay eylesin. Sizin bu özverili çalışmanız ile ilçemiz pırıl pırıl bir durumda. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Temizlik personellerine birde müjde veren Başkan Güder, "Geçtiğimiz günlerde korona virüs sebebiyle cadde sokaklarda büyük bir özveri ile gece gündüz demeden çalışan temizlik işleri personellerimizi kutluyoruz. Bu süreçte birçok insan evlerinde otururken, bizim personelimiz deprem demeden virüs demeden gece gündüz sahadalar ve çalışıyorlar. Onlara karınca kararınca sembolikte olsa taltif edilmeleri anlamında gıda yardımında bulunacağız. Önümüzdeki üç ay için market çeklerini kendilerine vereceğiz. Hepinizin eline, yüreğine ve emeğine sağlık. Biz büyük bir aileyiz. Rabbim sizden razı olsun" diye konuştu. - MALATYA