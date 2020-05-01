Temizlik işçilerine alkışlarla 1 Mayıs kutlaması - Son Dakika

Temizlik işçilerine alkışlarla 1 Mayıs kutlaması

DENİZLİ'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, saat 21.00'de çöp toplayan temizlik işçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü balkonlardan alkışlarla kutladı.

DENİZLİ'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, saat 21.00'de çöp toplayan temizlik işçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü balkonlardan alkışlarla kutladı. Denizli'de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü evlerinde geçirdi. Kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkarak alkış tutup, Emek ve Dayanışma Günü' nü kutladı. Atatürk Caddesi'nde vatandaşlar balkonlara çıkıp, çöp toplayan belediyenin temizlik işçilerini coşku içerisinde alkışladı. Alkışlar arasında çöpleri araca yükleyen temizlik personelleri vatandaşları selamlayıp çalışmaya devam etti.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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