Temizlik işçilerinin zorlu çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Temizlik işçilerinin zorlu çalışması - Son Dakika

Temizlik işçilerinin zorlu çalışması

7 saat önce

Hakkari'de etkili olan kar yağışı ve dondurucu havaya aldırış etmeyen Hakkari Belediyesi temizlik işçileri, zorlu kış şartlarına adeta meydan okuyor.

Temizlik işçilerinin zorlu çalışması, System.String[]

Hakkari'de etkili olan kar yağışı ve dondurucu havaya aldırış etmeyen Hakkari Belediyesi temizlik işçileri, zorlu kış şartlarına adeta meydan okuyor.


Hakkari Belediyesi bünyesinde çalışan temizlik işçileri, olumsuz hava şartlarına rağmen 7/24 saat esasına göre hizmet veriyor. Özellikle son günlerde etkili olan ve kalınlığı yer yer 1,5 metreyi geçtiği mahallelerdeki kar yığınlarının altında kalan çöpleri toplayarak araçlara yükleyip şehir dışına çıraktan temizlik işçileri, mesai menfuru gözetmeksizin çalışıyorlar. Kendilerini en çok etkileyen etkenlerin başında vatandaşların çöp diye evlerinde çıkardığı hafriyat ve soba külü olduğunu ifade eden temizlik çalışanları, kar altında donan kömür atıkları dolusu çuvalları çıkartmaktan zorluk çektiklerini söylediler. Vatandaşların bu konuda duyarlı olmaları için çağrıda bulunan işçiler, bu tür atıklarını çöp noktalarına atılmamasını istediler. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:59 Kaynak: İHA
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