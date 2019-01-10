Temizlik İşçilerinin Zorlu Kış Mesaisi

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi, kentin temizliği için kar kış demeden çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi, kentin temizliği için kar kış demeden çalışmalarını sürdürüyor.



Belediye ekipleri, kentin en büyük sorunlarından olan temizlik konusunda 15 araç ve 50 personel ile gece gündüz dondurucu soğukta çalışıyor.



Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Memduh Kınay, yaptığı açıklamada, temizlik işçilerinin her gün 07.00-16.00 saatleri arasında belirlenen bölgelerde çöp topladığını söyledi.



Bazı bölgelere her gün, bazı bölgelere ise gün aşırı gidilerek temiz çalışması yapıldığını anlatan Kınay, "Okul, hastane, askeriye gibi yerlerde günde iki kez çöplerin toplandığı bile oluyor. Bazı işçiler kamyonla çöp toplamaya çıkarken, bazı işçiler süpürge ve faraşla ara sokakları süpürüyor. Süpürge makinelerimiz ise ana cadde ve bulvarlarda çalışıyor." dedi.



Kent merkezinde kar temizleme çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Kınay, "Kar yağışı sonrasında belediye personelini kaldırım temizleme çalışmasına yönlendiriyoruz. Yazın süpürgeleriyle kaldırımları tozdan ve çöpten temizleyen işçiler, bu kez ellerine tahta küreklerini alarak merdivenleri ve kaldırımları kardan temizliyor." ifadesini kullandı.

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