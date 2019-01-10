Temizlik İşçilerinin Zorlu Kış Mesaisi
1 saat önce
Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehrin temizliği için kar kış demeden çalışıyor.
Bitlis Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehrin temizliği için kar kış demeden çalışıyor.
Kentin en büyük sorunlarından biri olan temizlik konusunda Bitlis Belediyesi, 15 araçlık ve 50 kişilik personeliyle gece gündüz, kar kış demeden faaliyetlerini yürütüyor. Temizlik İşleri Müdürü Memduh Kınay, 07.00-16.00 saatleri arasında çalışan temizlik işçilerinin her gün kendileri için belirlenen mıntıkalarda çöp toplamaya çıktığını söyledi. Kınay, "Bazı bölgelere her gün, bazı bölgelere gün aşırı gidiliyor. Okul, hastane, askeriye gibi yerlerde günde iki kez çöplerin toplandığı bile oluyor. Bazı işçiler kamyonla çöp toplamaya çıkarken, bazı işçiler ise süpürge ve faraşla ara sokakları süpürüyor. Süpürge makinelerimiz ise ana cadde ve bulvarlarda yol kenarlarını süpürüyor" dedi.
Bitlis'te devam eden kış mevsimiyle birlikte belediye olarak yaptıkları kar temizleme çalışmaları hakkında da bilgi veren Kınay, "Kış mevsimi ile birlikte temizlik işçileri de kaldırımları temizlemeye devam ediyor. Bitlis'te devam eden kar yağışı sonrasında belediye personellerini, kaldırım temizleme çalışmasına yönlendiriyoruz. Yaz aylarında kaldırımları tozdan ve çöpten süpürgeleri ile temizleyen işçiler, bu kez ellerine tahta küreklerini alarak merdivenler ve kaldırımları kardan temizlemeye çalıştılar. Ana arterlerdeki kaldırımları kardan temizleyerek, vatandaşların daha rahat yürümesini sağlamaya çalıştık" diye konuştu. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:14 Kaynak: İHA
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