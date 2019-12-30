Temizlik işçilerinin zorlu kış mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Temizlik işçilerinin zorlu kış mesaisi - Son Dakika

Temizlik işçilerinin zorlu kış mesaisi

7 saat önce

Hakkari'de etkili olan kar yağışı ve dondurucu havaya aldırış etmeyen belediyesi temizlik işçileri, zorlu kış şartlarına adeta meydan okuyor.

Temizlik işçilerinin zorlu kış mesaisi, System.String[]

Hakkari'de etkili olan kar yağışı ve dondurucu havaya aldırış etmeyen belediyesi temizlik işçileri, zorlu kış şartlarına adeta meydan okuyor.


Hakkari Belediyesi Çevre ve Temizlik Müdürlüğü bünyesinde çalışan işçiler, olumsuz hava şartlarına rağmen sabahın ilk saatlerinden itibaren mesaiye başlıyor. Kar yığınlarının altında kalan çöpleri toplayarak araçlara yükleyip şehir dışına çıraktan işçiler, mesai gözetmeksizin çalışıyorlar. Kendilerini en çok zorlayan moloz çuvalları olduğunu ifade eden işçiler, kömür atıklarını çöp noktalara atılmaması ricasında bulundular.


Kar altında donan kömür atıkları dolusu çuvalları çıkartmaktan zorluk çektiklerini anlatan işçiler, vatandaşların bu konuda duyarlı olması çağrısında bulundular. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:37 Kaynak: İHA
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