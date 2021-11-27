Temizlik işçisi bulduğu 15 bin lirayı polise teslim etti - Son Dakika

Temizlik işçisi bulduğu 15 bin lirayı polise teslim etti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde temizlik işçisi Ramiz Kayacan, çöpleri toplarken bulduğu içinde 15 bin lira olan çantayı polise teslim etti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde temizlik işçisi Ramiz Kayacan, çöpleri toplarken bulduğu içinde 15 bin lira olan çantayı polise teslim etti. Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli 60 yaşındaki Kayacan, 8 Eylül Caddesi'ndeki Ulu Park'ta çalışırken bankın üzerinde bir çanta fark etti. Çantada para olduğunu gören Kayacan durumu polise bildirdi. Parka gelen ekiplerle polis merkezine giden temizlik işçisi, çantayı tutanak karşılığında teslim etti. Kayacan, AA muhabirine çantayı gece parkta temizlik yaparken bulduğunu söyledi. Sahibini görememesi üzerine durumu polise bildirdiğini anlatan Kayacan, "Karakola geldik ve parayı teslim ettim. Şimdi gönlüm de rahat vicdanım da rahat evime gideceğim. Allah o parayı bana nasip etmesin." dedi. Polis, paranın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.

Son Dakika

AK Partili vekil faiz indirimini ve doların yükselmesini şu sözlerle savundu: Dolar 5 liraya düşerdi ama geleceği kaybederdik

Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı!

Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!

Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!

20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!

Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!

Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı

İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!