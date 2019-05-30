Son Dakika Haberleri: Temizlik işçisi, bulduğu altını sahibine teslim etti (2)
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Temizlik işçisi, bulduğu altını sahibine teslim etti (2)

1 saat önce

İŞÇİ ÖDÜLLENDİRİLDİBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bulduğu çeyrek altını sahibine teslim eden temizlik işçisi Nevzat Güler'in caddede temizlik yaptığı sırada yanına gitti.

Temizlik işçisi, bulduğu altını sahibine teslim etti (2), System.String[]

İŞÇİ ÖDÜLLENDİRİLDİ
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bulduğu çeyrek altını sahibine teslim eden temizlik işçisi Nevzat Güler'in caddede temizlik yaptığı sırada yanına gitti. Başkan Özcan'ı karşısında görünce şaşıran işçiye teşekkür belgesi verildi. Tanju Özcan, temizlik işçisinin dürüst hareketiyle Boluluları gururlandırdığını ifade ederek, "Nevzat ağabeyimiz bulduğu çeyrek altını sahibine ulaştırmayı başardı. Boluluların gerçekten ne kadar dürüst insanlar olduğunu bir kez daha tüm Türkiye'ye göstermiş oldu. Bu olayın anısına bir teşekkür belgesi verelim dedik. Bu olay örnek olsun" dedi.
Nevzat Güler ise, "10 bin lira bulsam sahibine veririm. İnsanlık lazım" diye konuştu. Nevzat Güler daha sonra  İzzet Baysal Caddesi'nde temizlik yapmaya devam etti.


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:38 Kaynak: DHA
Bolu, İşçi, Tanju Özcan, Güncel
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