Temizlik işçisi bulduğu altınları sahibine teslim etti - Son Dakika

Temizlik işçisi bulduğu altınları sahibine teslim etti

Mersin'in Mut ilçesinde temizlik işçisi olarak çalışan Ömer Uysal, bulduğu 6-7 bin lira değerindeki altını, sahibine teslim etti.

Temizlik işçisi bulduğu altınları sahibine teslim etti, System.String[]

Mersin'in Mut ilçesinde temizlik işçisi olarak çalışan Ömer Uysal, bulduğu 6-7 bin lira değerindeki altını, sahibine teslim etti.

Mut Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde temizlik işçisi olarak görev yapan Ömer Uysal, cadde ve sokaklarda temizlik yaptığı sırada farklı bölgelerde 10-15 gün arayla küpe ve yüzük buldu. İşçi Uysal, 6-7 bin lira değerindeki altınları birim müdürlüğüne teslim etti. Yapılan araştırmayla küpenin İbrahim Bulgaz'a ait olduğu tespit edildi.

İşçi Ömer Uysal'dan küpeleri alan İbrahim Bulgaz, küpelerin maddi değerinden çok manevi değerinin çok olduğunu belirterek, Uysal'a teşekkür etti. Ömer Uysal da görevini yaptığını ifade etti.

Belediye Temizlik İşleri Müdürü Ali Kaya ise"Arkadaşımız, son 20 gün içinde kendi maaşının 3-4 katı değerinde altını buldu getirdi bize teslim etti. Aynı personelim tarafından bulunan yüzüğün sahibini arıyoruz. Personelime bu güzel davranışından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 14:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Temizlik işçisi bulduğu altınları sahibine teslim etti - Son Dakika

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