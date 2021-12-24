Temizlik işçisi bulduğu cüzdanı polise teslim etti - Son Dakika

BOLU'da temizlik görevlisi Pakize Kefli (52) sokakları süpürürken bulduğu cüzdanı polise teslim etti. Cüzdan sahibine ulaştırılırken, Kefli mutlu olduğunu söyledi.

Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Pakize Kefli, sabah saatlerinde valilik önünde yerleri süpürürken cüzdan buldu. Kefli, durumu polise bildirdi. Pakize Kefli, içinde kimlik ve 175 TL paranın bulunduğu cüzdanı olay yerine gelen trafik polisine teslim etti. Ç.D. isimli kişiye ait olduğu öğrenilen cüzdan, Bahçelievler Polis Merkezi ekiplerince muhafaza altına alındı. Daha sonra cüzdan polis merkezine gelen sahibine teslim edildi.

Pakize Kefli, "Caddelerde temizlik yaparken çok cüzdan ve para buldum. Hepsini de polise teslim ettim. Benim boğazımdan haram para geçmez. Temizlik işi yapmak benim ne kadar görevimse, bulduğum cüzdanı da sahibine teslim etmek de benim görevim. Tomarla para bulsam da yine teslim ederim. Şu anda cüzdanı polise teslim etmekten çok mutluyum" dedi.