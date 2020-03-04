Temizlik işçisi bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Temizlik işçisi bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti - Son Dakika

Temizlik işçisi bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

6 saat önce

Manisa'da Yunusemre Belediyesi bünyesinde temizlik personeli olarak görev yapan Hayrullah Bulut, temizlik yaptığı sırada yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırarak, örnek bir davranış sergiledi.

Temizlik işçisi bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti, System.String[]

Manisa'da Yunusemre Belediyesi bünyesinde temizlik personeli olarak görev yapan Hayrullah Bulut, temizlik yaptığı sırada yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırarak, örnek bir davranış sergiledi.


Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Hayrullah Bulut, yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı. Görevli olduğu Güzelyurt Mahallesi'nde kaldırımları süpürdüğü sırada cüzdan bulan Bulut, durumu amirlerine bildirdi. Amirlerinin de yardımıyla cüzdan sahibi Emre Yeğen'in ailesine ulaşan Bulut, içerisinde kimlik kartları, banka kartları ve bir miktar para bulunan cüzdanı Emre Yeğen'in ablası Semra Yeğen'e teslim ederek, örnek bir davranış sergiledi.


Semra Yeğen de temizlik personeli Bulut'a, kardeşi adına teşekkür etti. - MANİSA

Yunusemre, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:36 Kaynak: İHA
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