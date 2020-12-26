TEMİZLİK İŞÇİSİ BULDUĞU ENGELLİ AYLIĞINI SAHİBİNE TESLİM ETTİ - Son Dakika

AVCILAR'da temizlik işçisi sokağı süpürürken bulduğu içi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti.

Avcılar Belediyesi temizlik işçisi Selahattin Özsunar, Denizköşkler Mahallesi'ndeki Çimenli Sokağı süpürürken bir cüzdan buldu. Cüzdanı açınca içinde 1500 TL bulunduğunu görünce çalıştığı kuruma ve polislere bilgi verdi. 18 yaşındaki engelli oğlu Emircan'ın bakımı için devlet tarafından ödenen engelli aylığı ile cüzdanının bulunduğunu öğrenen Mehmet Şenocak gelen telefonla sokağa geri döndü. Mehmet Şenocak, oğlunun parasını sayarak teslim alırken, temizlik işçisi Özsunar'a sembolik de olsa bir miktar para vermeyi teklif etti. Ancak, bunu kabul ettiremedi. Temizlik işçisi Selahattin Özsunar, "Bu parayı alamamö derken kısa süre önce bulduğu bir başka cüzdanda 35 TL olmasına rağmen para ve çok sayıda kimlikleri sahibine teslim edebilmek için 40 liradan fazla telefon faturası ödemek zorunda kaldığını söyledi.