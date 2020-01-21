Temizlik işçisi bulduğu öğrenci servis ücretini sahibine teslim etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Temizlik işçisi bulduğu öğrenci servis ücretini sahibine teslim etti - Son Dakika

Temizlik işçisi bulduğu öğrenci servis ücretini sahibine teslim etti

7 saat önce

Sultangazi'de temizlik işçisi, yol ve kaldırımı temizlerken bulduğu, içerisinde bir miktar para olan zarfı, amirleri aracılığıyla sahibine teslim etti.

Sultangazi'de temizlik işçisi, yol ve kaldırımı temizlerken bulduğu, içerisinde bir miktar para olan zarfı, amirleri aracılığıyla sahibine teslim etti. Temizlik işçisinin bulduğu zarfın 7. Sınıf öğrencisi Selim Karakodak'a ait olduğu ve içindeki paranın servis ücreti olduğu öğrenildi.

Sultangazi Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Murat Koç, geçen Cuma günü Sultançiftliği Mahallesi 30 Sokak'ta temizlik çalışması yaparken içinde 210 lira olan zarf buldu. Koç, bulduğu zarfı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Nazmi Bala'ya teslim etti. Zarfın üzerinde yazan numarayı arayan belediye yetkilileri, paranın Piri Reis Ortaokulu'nda okuyan 7. Sınıf öğrencisi Selim Karakodak'a ait olduğunu öğrendi. Aynı günün akşamı görevliler, Karakodak'ın yaşadığı eve giderek, parasını teslim etti.

PARANIN GERİ GELECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORDUM

Zarfın içinde bulunan paranın servis ücreti olduğunu belirten Selim Karakodak, 'Okula gidecektim, karne alacaktım. Heyecanlandım. Baktım cebimde servisin parası yok. Söylemedim servisçiye. Akşam eve geldiler. Bana paramı verdiler. Paranın geri geleceğini düşünmüyordum. Şaşırdım. Geldiği için mutluyum diye konuştu.

'HEPİMİZİN VİCADENEN YAPACAĞI BİR ŞEY

Temizlik görevlisi Murat Koç ise, 'Cuma günü mesai saatleri içerisinde yerleri süpürürken baktım zarfın içinde para var. Karıştırmadım açıkçası. Bir miktar vardı. Tabi bunu hemen aldım, amirlerime götürdüm. Amirlerim de arkadaşımızı bularak parayı teslim ettiler. Vicdanen hepimizin yapacağı bir şey. Sadece işimiz temizlik değil, bize öğretilen iş ahlakıyla hareket ettik. Arkadaşın servis parasıymış. O gün aceleden her halde cebinden düşürmüş. O gün de bize denk geldi. Tabi arkadaşımız da üzülmüş dedi.

Temizlik işçisi bulduğu öğrenci servis ücretini sahibine teslim etti

Sultangazi, Murat Koç, Selim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:53 Kaynak: DHA
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