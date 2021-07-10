TEMİZLİK İŞÇİSİ BULDUĞU PARAYI IRAKLI SAHİBİNE TESLİM ETTİ - Son Dakika

Zeytinburnu'nda temizlik işçisi olarak çalışan Abdülkerim Sağlar, sokakta bulduğu 4 bin lirayı Iraklı Taha Alani'ye teslim etti. Belediye Başkanı Arısoy da temizlik işçisine örnek davranışından dolayı teşekkür ederek yarım altın hediye etti.

Zeytinburnu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan 56 yaşındaki Sağlar, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde 74. sokağı süpürürken kaldırımda parayı fark ettiğini söyledi.

'SOKAKTA BULDUĞUM BİR LİRAYI DAHİ CAMİDEKİ YARDIM KUTUSUNA ATARIM'

13 senedir Zeytinburnu'nda temizlik işçisi olarak çalıştığını ifade eden Abdülkerim Sağlar, 'Altı çocuğum ve sekiz torunum var. Çok şükür çocuklarım da çalışıyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Sokakta saat 14.00 ile 14.30 arasında kaldırımları süpürürken buldum parayı. Paranın önce sahte olduğunu düşündüm. Gerçek olduğunu anladıktan sonra ekip sorumlumuzu arayarak para bulduğumu bildirdim. Başka insanlar gelerek paranın kendilerine ait olduğunu söyledi. Kısa sürede paranın sahibi bulundu. Parayı teslim ettik. Paranın sahibi bulunduğu için çok sevindim. Sokakta bulduğum bir lirayı dahi camideki yardım kutusuna atarım. Çok şükür sağlığımız yerinde ve çalışıyoruz' dedi.

'PARAYI BULAN İNSAN MUHTEŞEM BİRİ'

Türkiye'de yaşadığını söyleyen Iraklı 52 yaşındaki Taha Alani, 'Temizlik işçisinin bulduğu para, bizim ev kiramızdı. Çok teşekkür ediyorum. Paramızı bulan insan muhteşem biri. 4 bin lira az bir para değil. 7 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Bu para bizim için çok önemliydi çok teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANINDAN SAĞLAR'A YARIM ALTIN

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, makamında ağırladığı temizlik işçisi Abdülkerim Sağlar'a ilkeli davranışından dolayı teşekkür ederek yarım altın hediye etti.

DHA muhabirine konuşan Arısoy, 'Temizlik işçimiz Abdülkerim kardeşimiz yerde bulduğu parayı yöneticilerine bildiriyor. Arkadaşlarımız paranın sahibini bularak teslim ediyor. Personelimizin davranışı yapılması gereken bir hareket. Herkese örnek olacak bir davranış. Tamamen helal kazanç üzerine odaklanmış bir arkadaşımız. Sağlar'a teşekkür ettik. Küçük bir de hediye verdik' dedi.