Temizlik işçisi bulduğu parayı mahalle muhtarına teslim etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Temizlik işçisi bulduğu parayı mahalle muhtarına teslim etti - Son Dakika

Temizlik işçisi bulduğu parayı mahalle muhtarına teslim etti

6 saat önce

Bayburt Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Yakup Temur, çalışırken bulduğu parayı mahalle muhtarına teslim etti.

Temizlik işçisi bulduğu parayı mahalle muhtarına teslim etti, System.String[]

Bayburt Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Yakup Temur, çalışırken bulduğu parayı mahalle muhtarına teslim etti.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Yakup Temur, Uzungazi Mahallesi'nde temizlik yaptığı sırada bir miktar para buldu.

Çevrede paranın sahibi arayan Temur, sonuç alamayınca parayı Uzungazi Mahalle Muhtarı İsmail Pekmezci'ye teslim etti.

Temur, yaptığı açıklamada, paranın bir ihtiyaç sahibi veya emekli bir kişiye ait olabileceğini düşündüğünü belirterek, "Vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Yine böyle bir durumla karşılaşsam aynı şekilde davranırım." dedi.

Mahalle muhtarı Pekmezci ise Temur'un örnek davranışının takdire şayan olduğunu dile getirerek, böylesine güzel bir davranışta bulunduğu için teşekkür etti.

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:56 Kaynak: AA
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