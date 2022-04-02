Temizlik işçisi çöpte bulduğu altınları sahibine teslim etti - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi'nde temizlik işçisi olan Muhammed Yazar, çöp kovasını boşaltırken konteynerinde bulduğu altın ve para dolu kese buldu. Kesedeki not kağıdında yazılı telefon numarasını arayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, ulaştıkları kesenin sahibine altın ve paraları teslim etti.

Bağcılar Belediyesi'nde 7 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan Muhammed Yazar, her zaman olduğu gibi sorumluluğundaki Kirazlı Mahallesi 1201 Sokakta kaldırımları süpürüyordu. Tekerlekli kovasını boşaltırken konteyner içindeki kese dikkatini çekti. Keseyi açan görevli içinde altın ve para olduğunu görünce amirini aradı. Bağlı olduğu Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne giden Yazar, arkadaşlarıyla kese içindeki not kağıdında yazılı olan telefon numarasını aradı.

BULUNACAĞINA DAİR HİÇ UMUDUM YOKTU

Kesenin sahibi Ayşe Saral, altın ve paralarını almak için belediyeye gitti. Yapılan görüşmenin ardından içinde altın ve paraların bulunduğu kese Saral'a teslim edildi. Sinop'tan anneannesinin cenazesi için İstanbul'a geldiğini söyleyen Saral, "Anneannemin kıyafetlerini toplayıp konteynere attım. Eve geldiğimde çantamın olmadığını fark ettim. Kıyafetlerin arasında onu da çöpe atmış olabileceğimi düşündüm. Geri dönüp konteynere baktığımda çantamın olmadığını gördüm. Çok üzülmüştüm. Bulunacağına dair hiç umudum yoktu. Kesede kızımın telefonu yazılıydı. Beni kızım arayıp müjdeyi verince çok sevindim. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Temizlik görevlisi arkadaşa özellikle teşekkür ediyorum. Elemanınızın kıymetini bilin. Çok değerli bir insan" dedi.

YAZAR: AYNISINI YAPARIM

Görevini yaptığını söyleyen Yazar ise şunları söyledi:

"Böyle bir mutluluğa neden olduğum için ben de çok mutluyum. Demek ki helal paraymış ki kaybolmamış. Daha önce de benzeri durumlarla karşılaştım. Ne zaman böyle bir durumla karşılaşsam yine aynısını yaparım."