Temizlik işçisi ekmek teknesini eliyle sildi - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde temizlik işçisi olarak çalışan bir işçinin temizlikte kullandığı el arabasını özenle silmesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Tatvan Belediyesi bünyesinde temizlik elemanı olarak çalışan 5 çocuk babası Ecvet Ürün'ün temizlik arabasını bezle sildiği anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüler ilgi odağı oldu. - BİTLİS