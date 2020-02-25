Temizlik işçisi ile sokak köpeğinin dostluğu - Son Dakika
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Temizlik işçisi ile sokak köpeğinin dostluğu

16 dakika önce

Malatya'da kendisi ile ilgilenen temizlik görevlisine patisini uzatarak teşekkür eden sokak köpeğinin görüntüsü herkesi duygulandırdı.

Temizlik işçisi ile sokak köpeğinin dostluğu, System.String[]

Malatya'da kendisi ile ilgilenen temizlik görevlisine patisini uzatarak teşekkür eden sokak köpeğinin görüntüsü herkesi duygulandırdı. Hayvan sevgisiyle sosyal medyada günün kahramanı olan temizlik görevlisi ise çalıştığı Yeşilyurt Belediyesinde çeyrek altın ile ödüllendirildi.


Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Gedik Sosyal Tesislerinde güvenlik kameralarına yansıyan bir görüntü, herkesin içini ısıttı. Görüntülerde sevimli sokak köpeği eğlenecek bir dost arıyordu. İnsanlara sevgisini göstermek için ilk gittiği kişi ondan uzaklaşınca kuyruğunu sallayarak geri döndü. Bu sırada yanına yaklaşan bir temizlik işçisi başını okşadı, uzun uzun sevdi. Bu şefkat eli karşısında mutlu olan köpek ise patisini uzatarak işçiye teşekkür etti. İzleyenleri duygulandıran görüntü kısa sürede sosyal medyada da büyük ilgi görürken, temizlik işçisi ise günün kahramanı oldu.


"Her zaman sokak köpeklerini sevelim onlara yemek verelim"


Yeşilyurt Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Mehmet Ali Özbek o anları anlattı. Yeşilyurt Belediyesi Gedik Sosyal Tesislerinde temizlik işçisi olarak çalıştığını belirten Özbek, "Her zaman olduğu gibi temizlik işimi yaparken, köpeği gördüm. Önce sevdim, sonra ise yiyecek verdim. Sokak köpeğiyle ilgilendim. Daha sonra köpeğe doydun mu dedim. O da patilerini uzattı teşekkür eder gibi davrandı" ifadelerini kullandı. Sokak hayvanlarının da birer canlı olduğunu ve sevgiye muhtaç olduğunu ifade eden Özbek, "Ben de hayvanları seviyorum. Hayvanlara değer verelim, sevelim, yemek verelim" dedi.


Başkan Çınar'dan altın hediyesi


Hayvan sevgisi ile herkesin takdirini toplayan temizlik işçisini ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bu örnek davranışından dolayı Özbek'i çeyrek altın ile ödüllendirdi. Burada konuşan Başkan Çınar, Özbek'in bu iyilik hareketini herkesin takdir ettiğini belirterek, "Tüm Türkiye ve dünya onu tanıtılmış oldu. Mehmet Ali Özbek kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Böyle anlayışa sahip olduğu için gönül genişliğine sahip olduğu için ferahlığa öngörüye sahip olduğu için kendisini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.


Başkan Çınar, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda parkta parasını unutan bir vatandaşın parasını bulup teslim eden temizlik işçisini ödüllendirdiklerini hatırlatarak, "Dünya güzelliklerle dolu. Böyle hareketlerinin taçlandırılmasında, hem bizi mutlu ediyor hem de personelimizi motive ediyor. Herkesin yapabileceği içten gelerek bir sevgi ile bir canlıya canlı olduğu için tazim göstereceği, yardımcı olacağını seveceği bir ortam her zamanda denk gelmiyor" ifadelerini kullandı.


Çınar, "Mehmet Ali Özbek kardeşime de Yeşilyurt ilçemizin güzelliklerini de dünyaya tanıttı. Hem de Yeşilyurt ilçemiz ön plana çıkmış oldu. Şahsında kendisine ve ailesine teşekkür ediyorum, böyle evlat yetiştirdikleri için. Yeşilyurt Belediyemiz bünyesinde çalışan Mehmet Ali Özbek kardeşimizi altınla ödüllendireceğiz. Kendisine bir hediyemiz olacak bundan sonraki yaşamında' da kendisine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:05 Kaynak: İHA
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