Temizlik işçisi, kargayı elleriyle besledi - Son Dakika

BOLU'da, belediye temizlik işçisi, çöp topladığı sırada gördüğü bir kargayı elleriyle besledi. İşçinin kargayı beslediği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan bir temizlik işçisinin yanına, Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde çöp toplayıp, yerleri süpürdüğü sırada bir karga yaklaştı. İşçi, kargayı çekirdekle besledi. Görenlerin içini ısıtan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan video ilgi gördü.