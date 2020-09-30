Temizlik işçisi, kargayı elleriyle besledi - Son Dakika

Temizlik işçisi, kargayı elleriyle besledi
BOLU'da, belediye temizlik işçisi, çöp topladığı sırada gördüğü bir kargayı elleriyle besledi.
BOLU'da, belediye temizlik işçisi, çöp topladığı sırada gördüğü bir kargayı elleriyle besledi. İşçinin kargayı beslediği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan bir temizlik işçisinin yanına, Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde çöp toplayıp, yerleri süpürdüğü sırada bir karga yaklaştı. İşçi, kargayı çekirdekle besledi. Görenlerin içini ısıtan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan video ilgi gördü.
Son Dakika CHP'li vekilin vaka sayılarıyla ilgili iddiasına Bakan Koca'dan yanıt: Tablodaki bütün veriler doğrudur Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı için önümüzde 2-3 ay kaldı, tünelin ucundaki ışık göründü Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü