Temizlik işçisi kılığındaki polis şüpheliyi böyle yakaladı - Son Dakika

İSTANBUL'da temizlik işçisi gibi deponun önünde bekleyen polis, yasadışı yollarla orta doğu ülkelerine sahte ve kaçak ilaç gönderildiği belirlenen şüpheliyi yakaladı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'daki bir depoda bulunan ilaçların yasadışı yollarla Türkiye'ye getirildiğini ve buradan da Ortadoğu ülkelerine gönderileceğini belirledi. Depoyu takibe alan polis, çalışmalarının ardından adrese 4 Ocak'ta operasyon düzenledi. Operasyon polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde polisin deponun önünde temizlik işçisi kılığında beklediği ve şüpheliyi depoya girerken yakalayarak gözaltına aldığı görülüyor.