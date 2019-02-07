Son Dakika Haberleri: Temizlik İşçisi 'Merhamet' Ödülüne Layık Görüldü

Temizlik İşçisi 'Merhamet' Ödülüne Layık Görüldü

29 dakika önce

Adıyaman'da, sokakları temizlediği esnada 52 bin 500 TL değerindeki altınları bularak sahibine teslim eden Adıyaman Belediyesi temizlik işçisi Mehmet Şahin, 'Merhamet' ödülüne layık görüldü.

Temizlik İşçisi 'Merhamet' Ödülüne Layık Görüldü, System.String[]
Adıyaman'da, sokakları temizlediği esnada 52 bin 500 TL değerindeki altınları bularak sahibine teslim eden Adıyaman Belediyesi temizlik işçisi Mehmet Şahin, 'Merhamet' ödülüne layık görüldü.

2018 Yılının Aralık ayında görev yeri olan Sıratut Mahallesinde temizlik yaparken bulduğu altınları sahibine teslim eden Adıyaman Belediyesinde görevli temizlik işçisi Mehmet Şahin, yaptığı iyilikle önemli bir ödülün sahibi oldu.

Temizlik yaparken bulduğu bir poşetin içerisinde bulunan 4 adet bilezik, yüzük ve saatten oluşan 52 bin 500 TL değerindeki altınları hiç düşünmeden Yeşilyurt Şehit Ayhan Kıymacı Polis Merkezine götürerek polislere teslim eden ve altınların sahibi olan Ahmet Karaman isimli vatandaşa ulaştırılmasını sağlayan temizlik görevlisi Mehmet Şahin, Ankara'da yayım yapan Başkent Postası Gazetesi tarafından bu yıl düzenlenen 'Merhamet ve Emek' temalı ödül töreninde 'Merhamet' ödülüne layık göründü.

Ankara'da düzenlenen ödül törenin de, ülkenin farklı illerinde çeşitli konularda örnek davranışlar sergileyen vatandaşlar ödüllendirildi. Toplam 18 ödülün dağıtıldığı ödül töreni sonrası duygularını dile getiren Mehmet Şahin, kendisinin sadece yapılması gerekeni yaptığını söyleyerek, böyle bir ödüle layık görülmekten dolayı büyük mutluluk yaşadığını söyleyerek kendisini bu anlamlı ödüle layık görenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:11 Kaynak: İHA

Mehmet Şahin, Adıyaman, Güncel
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