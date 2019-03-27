Son Dakika Haberleri: Temizlik İşçisi, Mesai Arkadaşını Pompalı Tüfekle Öldürdü

Temizlik İşçisi, Mesai Arkadaşını Pompalı Tüfekle Öldürdü

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, belediye temizlik işçisi İsmail Çavdar (53), belediyeye ait temizlik aracıyla caddeyi temizleyen belediye işçisi Nazım Akın'a pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Temizlik İşçisi, Mesai Arkadaşını Pompalı Tüfekle Öldürdü, System.String[]
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, belediye temizlik işçisi İsmail Çavdar (53), belediyeye ait temizlik aracıyla caddeyi temizleyen belediye işçisi Nazım Akın'a pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Olay, saat 08.00 sıralarında ilçeye bağlı Kılburnu mevkiinde meydana geldi. Alaplı Belediyesi'nde temizlik personeli olarak görev yapan İsmail Çavdar, aynı belediyede çalışan temizlik işçisi Nazım Akın'a pompalı tüfekle ateş açtı. Temizlik aracı içerisinde saldırıya uğrayan Nazım Akın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçmaya çalışan İsmail Çavdar ise silah sesi üzerine kısa sürede bölgeye gelen polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Nazım Akın'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. - Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:09 Kaynak: DHA

İşçi, Alaplı, Güncel
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