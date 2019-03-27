Temizlik İşçisi, Mesai Arkadaşını Pompalı Tüfekle Öldürdü (3)
1 saat önce
TUTUKLANDIAlaplı ilçesinde, iş arkadaşı temizlik işçisi Nazım Akın'ı öldüren İsmail Çavdar, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
TUTUKLANDI Alaplı
ilçesinde, iş arkadaşı temizlik işçisi Nazım Akın'ı öldüren İsmail Çavdar, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. İsmail Çavdar, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:13 Kaynak: DHA
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