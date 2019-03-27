Son Dakika Haberleri: Temizlik İşçisi, Mesai Arkadaşını Pompalı Tüfekle Öldürdü (3)

Temizlik İşçisi, Mesai Arkadaşını Pompalı Tüfekle Öldürdü (3)

1 saat önce

TUTUKLANDIAlaplı ilçesinde, iş arkadaşı temizlik işçisi Nazım Akın'ı öldüren İsmail Çavdar, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Temizlik İşçisi, Mesai Arkadaşını Pompalı Tüfekle Öldürdü (3), System.String[]
TUTUKLANDI

Alaplı ilçesinde, iş arkadaşı temizlik işçisi Nazım Akın'ı öldüren İsmail Çavdar, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. İsmail Çavdar, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:13 Kaynak: DHA

Alaplı, Güncel
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