Temizlik işçisi parkta çöp toplarken para dolu çanta buldu! Hemen polise teslim etti! - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde temizlik işçisi olarak görev yapan Ramiz Kayacan, çöp toplarken bulduğu 15 bin TL'yi hiç düşünmeden polis ekiplerine teslim etti.

BANKIN ÜZERİNDE GÖRDÜ

Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli 60 yaşındaki Kayacan, 8 Eylül Caddesi'ndeki Ulu Park'ta çalışırken bankın üzerinde bir çanta fark etti.

TUTANAK KARŞILIĞINDA TESLİM ALDILAR

Çantada para olduğunu gören Kayacan durumu polise bildirdi. Parka gelen ekiplerle polis merkezine giden temizlik işçisi, çantayı tutanak karşılığında teslim etti.

"ALLAH BANA O PARAYI NASİP ETMESİN"

Kayacan, çantayı gece parkta temizlik yaparken bulduğunu söyledi. Sahibini görememesi üzerine durumu polise bildirdiğini anlatan Kayacan, "Karakola geldik ve parayı teslim ettim. Şimdi gönlüm de rahat vicdanım da rahat evime gideceğim. Allah o parayı bana nasip etmesin" dedi. Polis, paranın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.