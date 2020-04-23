Temizlik işçisi Türk bayrağıyla oynayıp 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika

Temizlik işçisi Türk bayrağıyla oynayıp 23 Nisan'ı kutladı

Sultangazi'de belediye işçisi müziğe ayak uydurup sokak ortasında göbek attı

İSTANBUL - Sultangazi'de vatandaşların dairelerini bayraklarla donattığı bir sokakta çöpleri süpüren belediye işçisi, müzik sesine ayak uydurup eline aldığı Türk bayrağıyla oynadı. Polis ekiplerinin de bayraklarla geçtiği sokakta yaşananlar kameralara yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bu kez evlerinde kutladı. Bu kapsamda Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bir sokakta oturan vatandaşlar, yaşadıkları binaları ve daireleri bayraklarla süsledi.

Elinde bayrakla çöp süpürdü

Sokakta saatlerce müzik dinletisi sunan vatandaşlara, polis ekipleri de bayraklı konvoy yaparak destek verdi. Aynı sokakta çöp süpüren bir belediye işçisi ise müziğe ayak uydurarak oynamaya başladı. Eline aldığı Türk bayrağını sallayan işçinin bir yandan da çöpler süpürmesi renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.