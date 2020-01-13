Temizlik işçisi yağmurdan ıslanan köpeği kuruladı, içleri ısıttı - Son Dakika

Ümraniye'de bir temizlik işçisi yağmurdan ıslanarak üşüyen bir sokak köpeğini önce bezle kuruladı, ardından sevdi. İçleri ısıtan görüntüyü gören bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, işçiye teşekkür etti.

Ümraniye Belediyesinde görevli temizlik işçisi Taner Sokak'ta çöpleri topladığı sırada bir sokak köpeğinin yağmurdan ıslanıp üşüdüğünü fark etti. Köpeğin üşüdüğünü gören temizlik işçisi eline aldığı bezle köpeği kuruladı. Soğuktan üşüyen hayvanı kurulayan temizlik işçisi ardından köpeği severek oyun oynadı. Bu durumu gören bir vatandaş ise oldukça duygulandı.

O anları kaydeden vatandaş işçiye teşekkür etti. O anlar ise cep telefonu tarafından duygulanan vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde temizlik işçisi önce köpeği bezle kuruluyor, ardından severek oyun oynuyor.

(İHA)