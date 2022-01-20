Temizlik işçisi yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti-Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, temizlik işçisini altın ile ödüllendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Temizlik işçisi yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti-Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, temizlik işçisini altın ile ödüllendirdi

20.01.2022 15:28

Temizlik işçisi yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti -Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, temizlik işçisini altın ile ödüllendirdiORDU Ordu'nun Ünye ilçesinde temizlik işçisi yolda bulduğu 22 bin 200 lirayı sahibine teslim etti.

Temizlik işçisi yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti

-Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, temizlik işçisini altın ile ödüllendirdi

ORDU Ordu'nun Ünye ilçesinde temizlik işçisi yolda bulduğu 22 bin 200 lirayı sahibine teslim etti. Bu durumu öğrenen Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, temizlik işçisini altın ile ödüllendirdi.

Ünye ilçesi Kaledere Mahallesi'nde yaşanan olayda banka şubesinden çektiği 22 bin 200 lirayı Belediye Caddesi'nde düşüren Adnan B. isimli vatandaş yardım için zabıta müdürlüğüne başvurdu. Caddede temizlik yapan Şakir Hatipoğlu yerde gördüğü poşette para olduğunu fark etmesi üzerine poşeti zabıta müdürlüğüne teslim etti. Kısa sürede para vatandaşa teslim edilirken temizlik işçisi Şakir Hatipoğlu'nun bu duyarlı davranışı takdir topladı.

Başkan Tavlı "Gurur Duyduk"

Temizlik işçisi Şakir Hatipoğlu ve Temizlik İşleri Müdürü Civan İkinci, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Belediye personelinin bu davranışından dolayı gurur duyduklarını beliren Başkan Hüseyin Tavlı, "Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimiz Şakir Hatipoğlu bizleri gururlandırmıştır. Davranışıyla kamu görevlisi olmanın gerekliliklerini de yerine getirmiş oldu. Ünye Belediyemizdeki tüm personel arkadaşlarımızın da aynı hassasiyetle görevlerini yerine getirdiğinin altını çizmek istiyorum. Şakir Hatipoğlu kardeşimiz bu davranışıyla onlara ayrıca örnek oldu. Bu örnek davranışından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Onun bu davranışını ödüllendireceğiz" dedi.

Başkan Tavlı Şakir Hatipoğlu'nu altın ile ödüllendirdi.

Temizlik işçisi yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti-Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, temizlik işçisini altın ile ödüllendirdi
Temizlik işçisi yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti-Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, temizlik işçisini altın ile ödüllendirdi
Temizlik işçisi yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti-Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, temizlik işçisini altın ile ödüllendirdi
Temizlik işçisi yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti-Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, temizlik işçisini altın ile ödüllendirdi
Temizlik işçisi yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti-Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, temizlik işçisini altın ile ödüllendirdi
Temizlik işçisi yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti-Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, temizlik işçisini altın ile ödüllendirdi

YORUMLAR
500
EBRD, yatırımlarının yüzde 25'ini fırsat eşitliği ve beşeri sermaye projelerine ayırmayı hedefliyor EBRD, yatırımlarının yüzde 25'ini fırsat eşitliği ve beşeri sermaye projelerine ayırmayı hedefliyor Zabıtadan fırınlarda denetim Zabıtadan fırınlarda denetim Beyşehir'de zabıtadan fırın denetimi Beyşehir'de zabıtadan fırın denetimi

Temizlik İşçisi, Zabıta, Banka, Ordu, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Temizlik işçisi yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti-Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, temizlik işçisini altın ile ödüllendirdi - Son Dakika


Son Dakika
16:19 Erdoğan'ın "Maskelerinizi çıkarın" isteğini yerine getirmeyen profesör sosyal medyada gündem oldu!
16:16 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a pazar ziyaretinde domates fırlattılar
16:15 DSÖ'den Kinder açıklaması: 11 ülkeden toplam 151 vaka bildirildi
16:12 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı
16:11 Murat Boz, terini sildiği havlusunu, hayranlarına fırlattı! Konser alanı adeta savaş alanına döndü
15:52 Bülent Arınç'tan adaletle ilgili ayetli paylaşım: Bir mümin olarak her işimizde adaletli olmalıyız
15:45 CHP'den DEVA Partisi'nin seçim kararına yorum: Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir
15:36 Babacan 6'lı masa hakkında konuştu: Bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız
15:25 Son 4 ay içinde en çok haberlere konu olan komedyenler açıklandı! İlk sırada Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar yer aldı
15:07 DEVA Partisi lideri Babacan'ın 6'lı masa ile ilgili açıklaması ses getirdi! Sosyal medyada yorum yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 16:47:25. #1.13#
SON DAKİKA: Temizlik işçisi yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti-Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, temizlik işçisini altın ile ödüllendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement